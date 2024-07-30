"التايمز": بريطانيا تؤجل قرار حظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" لأسابيع

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أنه وسط تكهنات بأن القرار قد يصدر هذا الأسبوع، إلا أنه تم تأجيل اتخاذ القرار إلى وقت لاحق من هذا الصيف، بعد أن أمر المسؤولون بمراجعة الأدلة على جرائم حرب محتملة من القتال في غزة.