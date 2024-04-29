أنقرة والقاهرة تبحثان إنشاء مصانع للأسلحة التركية في مصر

أفاد ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، أن رئيس الأركان التركي متين غوراك ناقش مع نظيره المصري أسامة عسكر في اجتماعهما في أنقرة اليوم (الاثنين) التعاون الدفاعي بين البلدين وإنشاء مصانع للأسلحة في مصر.
وقال "أقطاي": "كلا الطرفين مصر وتركيا، خسرا من قطع العلاقات، والآن بدؤوا يلاحظون هذا الأمر بعد لقاء الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي، الذي كان فيه تأسيس علاقات في كل المستويات سواء التجارة أو قطاع الدفاع"، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف: "في موضوع الدفاع، هناك كثير من الموضوعات عن التضامن والتعاون وسنبدأ من تأسيس بعض القطاعات في صناعة الدفاع، أو في الموضوعات الإقليمية ولاسيما فيما يخص الحرب على غزة التي تهم كل المسلمين، ولا سيما مصر وتركيا، على الرغم من أن تركيا ليس لها حدود مع الكيان الصهيوني، ولكن مصر لها حدود مع رفح ومع الكيان الصهيوني".
وتابع "أقطاي": "إن إبادة الفلسطينيين تهم كل المسلمين، كل من يعد نفسه مسلمًا يحس هذه المسؤولية. هذا يحتاج إلى التشاور في كل الاحتمالات والسيناريوهات التي من الممكن أن تجري في المستقبل، وهناك موضوعات أيضًا مثل ما يجري في السودان وما يجري في ليبيا وفي البحر المتوسط، كل هذه الموضوعات تحتاج إلى تفاهم وتقارب بينهما أكثر مما هو موجود".
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام تركية أن "غوراك" عقد مباحثات مغلقة مع نظيره المصري، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.