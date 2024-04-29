أنقرة والقاهرة تبحثان إنشاء مصانع للأسلحة التركية في مصر

وتابع "أقطاي": "إن إبادة الفلسطينيين تهم كل المسلمين، كل من يعد نفسه مسلمًا يحس هذه المسؤولية. هذا يحتاج إلى التشاور في كل الاحتمالات والسيناريوهات التي من الممكن أن تجري في المستقبل، وهناك موضوعات أيضًا مثل ما يجري في السودان وما يجري في ليبيا وفي البحر المتوسط، كل هذه الموضوعات تحتاج إلى تفاهم وتقارب بينهما أكثر مما هو موجود".