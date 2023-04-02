تقرير: شبكات الإنترنت المؤيدة لترامب "تغلي" بعد قرار اتهامه

وفي المقابل على منصة "تليجرام"، ازدهرت بقوة بين أنصار ترامب نظريةُ المؤامرة التي كانوا يتحدثون فيها عن أن اتهام ترامب جاء بسبب شنه حربًا سرية ضد النخبة من عَبَدة الشيطان في الحكومة والشركات الكبرى ووسائل الإعلام، وأن الاتهام جزء من مؤامرة "الدولة العميقة" ضد ترامب.