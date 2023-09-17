28 طائرة حربية صينية تقرع سواحل تايوان.. "مناورات بعيدة المدى"!

في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة" في مياه المنطقة، وعززوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي؛ بهدف التأكيد أنهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.