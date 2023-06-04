بعد فيديو المواجهة.. الصين تدافع عن اعتراضها لسفينة أمريكية بمضيق تايوان

وتفصيلاً، في أول خطاب علني دولي له منذ أن أصبح وزيراً للدفاع في مارس الماضي، قال لي أمام منتدى "حوار شانغري لا"، إن الصين ليست لديها أي مشكلات مع المرور الحر، لكن "يجب علينا منع المحاولات التي تحاول استخدام تلك الحريات المرتبطة بالملاحة (الدوريات)- ذلك الممر الحر - لممارسة الهيمنة على الملاحة".