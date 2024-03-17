"ترامب" يدعو "نتنياهو" إلى إنهاء الحرب سريعًا والعودة للسلام

وتعهّد "ترامب" باستعادة السلام في الشرق الأوسط بعد فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة، قائلًا: "سأفعل شيئين: سأعمل من اليوم الأول وقبل تسلّم منصبي رسميًّا على وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. واستعادة السلام في الشرق الأوسط".