"ترامب" يدعو "نتنياهو" إلى إنهاء الحرب سريعًا والعودة للسلام

دعا الرئيسُ الأمريكي السابق "دونالد ترامب" رئيسَ الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، إلى "إنهاء الحرب سريعًا" في غزة.
وقال "ترامب" في مقابلة مع "فوكس نيوز" ردًّا على سؤال بشأن الرسالة التي يودّ إرسالها إلى "نتنياهو" بشأن الحرب في غزة: "سأقول له: أَنْهِ ذلك وافعله بشكل سريع.. وعد إلى عالم السلام".
وأضاف: "نحن نحتاج السلام في العالم".
وتعهّد "ترامب" باستعادة السلام في الشرق الأوسط بعد فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة، قائلًا: "سأفعل شيئين: سأعمل من اليوم الأول وقبل تسلّم منصبي رسميًّا على وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. واستعادة السلام في الشرق الأوسط".