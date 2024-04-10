"لا نقبل انتقادًا أو ضغطًا".. رد صيني على "رسالة التحذير الأمريكية بشأن روسيا"

وفي الوقت الذي تنتظر فيه كييف الدعم الغربي في حربها مع روسيا وسط جمود حزمة المساعدات الأمريكية المعلقة في الكونجرس، حذّر "كامبل" من أن المكاسب الروسية على الأرض يمكن أن "تغير ميزان القوى في أوروبا بطرق تعتبر غير مقبولة".