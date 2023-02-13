واشنطن: منزعجون من قرار إسرائيل بـ"شرعنة وحدات استيطانية" بالضفة الغربية

عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن انزعاجها من قرار إسرائيل بـ"شرعنة وحدات استيطانية" في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعدما أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الأحد، أنه "سيضفي شرعية" على تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.