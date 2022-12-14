واشنطن: طرد إيران من لجنة المرأة بالأمم المتحدة "قرار تاريخي"

وتفصيلاً، نقل البيت الأبيض في بيان عن سوليفان قوله: "نعمل مع حلفائنا وشركائنا في العالم لمحاسبة إيران على الانتهاكات التي ترتكبها بحق شعبها، ولاسيما المتظاهرين السلميين، فضلاً عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط".