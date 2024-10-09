رغم تفوق "هاريس" في الاستطلاعات.. قلق الديمقراطيين يتزايد مع اقتراب الانتخابات

في الشهرين ونصف الشهر منذ أن أنهى جو بايدن حملته لإعادة انتخابه، حصلت كامالا هاريس بسرعة على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، وترأست مؤتمر الحزب الأكثر حماسة منذ عام 2008، وجمعت مئات الملايين من الدولارات من تبرعات الحملة الجديدة، وتفوقت على أرقام استطلاعات الرأي الخاصة بـ"بايدن" من وقت سابق هذا العام؛ ومع ذلك، يشعر الديمقراطيون بقلق متزايد بشأن مصير "هاريس"، فهناك شعور متزايد بأن حملتها عالقة في الوحل - حيث تطفو المناقشات المألوفة حول أين وكيف يتم نشر الموارد الثمينة؟
وغالباً ما يتجاهل مستشارو "هاريس" استطلاعات الرأي علناً، معترفين بأن السباق متقارب وسيظل كذلك حتى يوم الانتخابات. ولكن بعد أسابيع قليلة - وبعد العديد من الهجمات على الولايات المتأرجحة ومناظرة محتدمة لم تتحرك الإبرة إلا قليلاً، إن تحركت. بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن كون "هاريس" أول مرشح رئاسي لحزب رئيسي منذ ستة عقود لم يفز بانتخابات تمهيدية تنافسية يظل مصدر شك دائم.
وقال مصدر مقرب من الحملة لشبكة "سي إن إن": "الناس قلقون. يعرفون أن استطلاعات الرأي متقاربة، ويعاني الكثير منا من هذه الفلاشات إلى عام 2016 أيضاً. نحن نعرف متى يمكن أن تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ، ويمكن أن تشعر بأنها طازجة".
ومن أجل حشد القاعدة، يكافح الديمقراطيون في بعض الدوائر لتحديد من يجب أن يكون ذلك، يرغب البعض في كسب تأييد المعتدلين الجمهوريين الذين ساءت علاقتهم مع دونالد ترامب - وهي إستراتيجية ذات عائدات مشكوك فيها. ويريد آخرون التركيز على تعبئة الرجال والرجال الملونين للخروج - وهي فئة ديموغرافية لا تزال مصدر قلق لمسؤولي حملة "هاريس"، والنساء في الضواحي هن فئة ديموغرافية رئيسية تحولت نحو الديمقراطيين خلال حقبة "ترامب"، ولكن هناك تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيكون كافياً لتعويض مزايا "ترامب مع الرجال" أشار آخرون إلى الناخبين من أصل إسباني. وتلوح في الأفق مخاوف بشأن الأمريكيين العرب والناخبين الشباب الغاضبين من السياسة الأمريكية في إسرائيل وغزة، ولبنان، مع انتشار الحرب.
وتنبع الطاقة العصبية أيضاً من حقيقة بسيطة تتمثل في ضيق هوامش السباق. يعتبر معسكر هاريس أن الولايات السبع الأكثر تنافسية في ميدان المعركة متساوية أو ضمن هامش الخطأ. وبالنسبة لكل الحديث عن وجود مسارات متعددة للحصول على 270 صوتاً انتخابياً - من خلال ما يسمى بالحائط الأزرق أو الحزام الشمسي - لا يبدو أي مسار مضموناً.
ووراء الكواليس، يقوم مسؤولو حملة "هاريس" بوضع إستراتيجيات لتعويض هذا الفارق وعدم تكرار الأخطاء السابقة، ومقارنة المكان الذي جاءت فيه هيلاري كلينتون قصيرة في عام 2016 ودراسة ما نجح خلال ترشح "بايدن" قبل أربع سنوات، وهذا يعني زيادة التركيز على زيارة المقاطعات الحمراء والريفية، التي صوتت لـ"ترامب" في عام 2020، على أمل تقليص مزايا الجمهوري وتخفيف الضغط على معاقل الليبراليين، ومعظمهم في المدن الكبرى.
وإذا كان هناك شيء ما شعرت به حملة "هاريس" بالارتياح في الأسابيع الأخيرة، فهو الانفجار الذي لا يمكن إنكاره للطاقة، التي جلبتها نائبة الرئيس إلى السباق منذ أن ادعت الترشيح، يشير المسؤولون إلى الأحجام الصحية للحشود في مناسبات حملتها، وقدرة جمع التبرعات والتطوع القوية.
في الحملات الرئاسية، هناك "مفاجآت أكتوبر" - صدمات الأخبار التي تحدث قبل وقت قصير من الانتخابات، والتي يمكن أن تعيد ترتيب مسابقة ثابتة - وهناك تأكيدات في أكتوبر، أصبح القلق بين الديمقراطيين الذين يواجهون أرقام استطلاعات الرأي الضيقة وهم يديرون ائتلافاً هشاً جزءاً قياسياً من موسم الانتخابات.
وخسر المرشحون الديمقراطيون أقرب انتخابات رئاسية في السنوات الـ 25 الماضية - سباقان فازا فيه بالأغلبية ولكن لم يحققا النجاح في المجمع الانتخابي. في عام 2016، أدى مزيج من أخطاء استطلاعات الرأي البسيطة على نطاق واسع، مقترنة بعدم تصديق أن "ترامب" لا يمكنه - أبداً، في أي عالم - هزيمة هيلاري كلينتون، إلى خلق حالة من الارتياب بعد الانتخابات لم تهزها الحزب.
وقبل صعودها، أمضت "هاريس" أشهراً في العمل على تعزيز الدعم بين الرجال السود لـ"بايدن"، ومع ذلك، يقول بعض مستشاري الحملة إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
ورداً على كفاح حملة هاريس لإعادة إنشاء، في وقت قصير، الائتلاف متعدد الأعراق لـ"بايدن" في عام 2020، يعمل المسؤولون والحلفاء علناً وخلف الأبواب المغلقة على إقناع الناخبين في أماكن قريبة وحميمة. وهذا يعني زيادة المشاركة الشخصية مع الناخبين السود - الذين انخفض دعمهم لـ"بايدن" لدرجة أن "هاريس" لا تزال تحاول إعادة الميزة الديمقراطية إلى المستويات السابقة - وبين الأسر النقابية، وهي فئة ديموغرافية أخرى، تفوق فيها "بايدن" عام 2020 على "هاريس" هذا العام.