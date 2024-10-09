رغم تفوق "هاريس" في الاستطلاعات.. قلق الديمقراطيين يتزايد مع اقتراب الانتخابات

ومن أجل حشد القاعدة، يكافح الديمقراطيون في بعض الدوائر لتحديد من يجب أن يكون ذلك، يرغب البعض في كسب تأييد المعتدلين الجمهوريين الذين ساءت علاقتهم مع دونالد ترامب - وهي إستراتيجية ذات عائدات مشكوك فيها. ويريد آخرون التركيز على تعبئة الرجال والرجال الملونين للخروج - وهي فئة ديموغرافية لا تزال مصدر قلق لمسؤولي حملة "هاريس"، والنساء في الضواحي هن فئة ديموغرافية رئيسية تحولت نحو الديمقراطيين خلال حقبة "ترامب"، ولكن هناك تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيكون كافياً لتعويض مزايا "ترامب مع الرجال" أشار آخرون إلى الناخبين من أصل إسباني. وتلوح في الأفق مخاوف بشأن الأمريكيين العرب والناخبين الشباب الغاضبين من السياسة الأمريكية في إسرائيل وغزة، ولبنان، مع انتشار الحرب.