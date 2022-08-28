ميليشيا الحوثي تقتحم قرية يمنية.. و"الزينبيات" يضربن النساء بالبنادق

وتفصيلاً، قالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي دهمت، أمس السبت، عددًا من المنازل في قرية عيال حسين في وادي حلحل بمنطقة بني علي، وأطلقت الرصاص الحي على المدنيين، ما أدى إلى إصابة ثلاث نساء وطفلين، كما اعتدت مجموعة من "الزينبيات" بالضرب بأعقاب البنادق على أربع نساء أخريات.