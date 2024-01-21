إسرائيل توافق على خطة لنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لدولة أخرى

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.