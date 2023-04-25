في تسجيل صوتي.. "هارون" يكشف تفاصيل إجلاء قيادات نظام البشير من سجن كوبر

قال أحمد هارون، المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير، في تسجيل صوتي عن قيادات النظام السابق المعتقلين، إنهم ظلوا في محبسهم بالرغم من خلو السجن من النزلاء يوم الأحد الماضي بمعية قوة حراسة قليلة، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، أوضح "هارون" في التسجيل الصوتي أن إدارة السجن قامت بإجلاء القيادات تحت حراسة محدودة، وكان متوقعًا صدور قرار بإطلاق سراحهم بسبب الأحداث الراهنة إلا أن ذلك لم يحدث.
وأكد هارون جاهزيتهم للمثول أمام الأجهزة القضائية متى ما تمكنت من ممارسة مهامها، مشيرًا إلى أنه لم تعد هناك سجون قائمة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمنية خاصة لقناة "العربية" تفاصيل جديدة حول مغادرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح وقيادات نظامه سجن كوبر شديد الحراسة.
وأعلنت قيادات النظام السوداني السابق المعتقلون في سجن كوبر توليهم حماية أنفسهم بعد إجلائهم من معتقلهم إلى (جهة آمنة)، لم يُفصح عنها.
وقالت مصادر إن نافع علي نافع وعلي عثمان طه وعوض الجاز وإبراهيم السنوسي ضمن قيادات نظام البشير التي غادرت سجن كوبر، فيما أفادت المصادر بأن الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح موجودان في المستشفى العسكري بالخرطوم.