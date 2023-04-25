في تسجيل صوتي.. "هارون" يكشف تفاصيل إجلاء قيادات نظام البشير من سجن كوبر

قال أحمد هارون، المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير، في تسجيل صوتي عن قيادات النظام السابق المعتقلين، إنهم ظلوا في محبسهم بالرغم من خلو السجن من النزلاء يوم الأحد الماضي بمعية قوة حراسة قليلة، وفقًا لـ"العربية نت".