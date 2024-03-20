ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31923 والإصابات إلى 74096

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74096 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.