ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31923 والإصابات إلى 74096

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31923، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74096 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وأشارت وفق وكالة "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 104 مواطنين، وإصابة 162 آخرين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.