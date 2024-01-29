"حماس": لا اتفاق لإطلاق الرهائن قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة

وقال البيت الأبيض، الاثنين، إن المحادثات الرامية إلى إطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى حركة حماس في غزة بناءة وواعدة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.