الصين تتحرك بالذخيرة.. تحذير من شمول رحلة "بيلوسي" الآسيوية تايوان!

وذكرت التقارير الأمريكية أن رحلة "بيلوسي" المتجهة إلى آسيا لا تزال تفاصيلها في الوقت الحالي غير مكتملة، ولم يتأكد بشكل قاطع بعد ما إذا كانت ستتوقف في تايوان بالفعل، مشيرة إلى أن "بيلوسي" وفريق عملها يتكتّمون على تفاصيل الرحلة ورفضوا الإفصاح عن أي معلومات.