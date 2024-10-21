رغم الإدانات والتهم الجنائية.. هل يتولى "ترامب" رئاسة أمريكا؟

في تاريخ انتخابات عام 2024، ستكون إحدى الصور الرمزية، التي تصفها بالتأكيد صورة المطلوب التي التقطت لدونالد ترامب، بعد إحدى اتهاماته الأربعة، وهو ينظر إلى الكاميرا بنظرة تحديه المميزة.
إنها صورة لا تخجل وتتحدى، صورة رجل سيكون "مجرمًا" مدانًا قبل يوم الانتخابات، ومع ذلك قد يكون رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى.
وفي خضم كل الصراخ لحملة عالية الأصوات تدخل أسابيعها الأخيرة، يتم فقدان هذه الحقيقة البسيطة ولكنها مذهلة، فقد ترسل أمريكا لأول مرة في تاريخها "مجرمًا" إلى المكتب البيضاوي، وتعهد إليه بالرموز النووية.
وما كان سيؤدي تلقائيًا إلى استبعاد "ترامب" بالكاد يبدو أنه يبطئ تقدمه في مسيرة العودة لفترة ولاية ثانية، أعلن أنها ستكون مخصصة لـ "الانتقام".
ومن بين الطرق المختلفة التي قلب بها "ترامب" القواعد التقليدية للسياسة الأمريكية، قد يكون هذا أحد أكثرها إثارة للدهشة.
لقد نجا من فضائح أكثر من أي مرشح رئاسي لحزب رئيس، ناهيك عن الرئيس، في حياة الجمهورية.. لقد قلبها رأسًا على عقب، محولًا الاتهامات ضده إلى حجة لصالحه من خلال تصوير نفسه كـ"ضحية" متسلسلة بدلًا من منتهك متسلسل، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وفكرة أنه يتعرض لمشكلات كثيرة فقط لأن الجميع يتعقبونه، يتردد صداها في تجمعاته؛ حيث يقول: "إنهم لا يلاحقونني، إنهم يلاحقونك، وأنا فقط أقف في طريقي"، لكن هذا يتناقض مع سجل من الفضائح التي تمتد عبر 78 عامًا بدءًا من مدة طويلة قبل السياسة.
سواء في حياته الشخصية أو العامة، اتُهم "ترامب" بارتكاب العديد من أعمال سوء السلوك، وحقق معه العديد من المدعين العامين والوكالات، وقاضاه المدعون والمطالبون لدرجة أنه يتطلب بطاقة تسجيل فقط لتذكرهم جميعًا.
وأعلنت شركاته إفلاسها مرارًا وتكرارًا، وفشلت شركات متعددة أخرى، وتم إحضاره إلى المحكمة لخداع بائعيها، وخداع مصارفها، وحتى خداع عائلته، وتجنب التجنيد خلال حرب فيتنام، وتجنب دفع أي ضرائب دخل لسنوات.
وتم إجباره على دفع عشرات الملايين من الدولارات للطلاب، الذين اتهموه بالنصب عليهم، ووجد أنه مسؤول عن الاحتيال التجاري الواسع النطاق، وأدينت شركته العقارية في المحكمة الجنائية بجرائم ضريبية.
وأبلغ عنه لخيانة جميع زوجاته الثلاث، واتهم بارتكاب سوء سلوك جنسي من قبل أكثر من عشرين امرأة، بما في ذلك واحدة تم التحقق من روايتها من قبل هيئة محلفين وجدته مسؤولًا عن الاعتداء الجنسي بعد محاكمة مدنية.
وهو الرئيس الوحيد في تاريخ أمريكا، الذي تم عزله مرتين لجرائم جنائية ومخالفات، والرئيس الوحيد الذي تم اتهامه بتهم جنائية، والرئيس الوحيد الذي أدين بجريمة (في الواقع 34)، واستخدم سلطة مكتبه لمعاقبة خصومه وحاول الاحتفاظ بالسلطة على أساس كذبة وقحة.
وهزم "ترامب" بعض التحقيقات والدعاوى القضائية ضده، وبعضها ثبت عدم صحته، لكن الحجم ملحوظ، وعادة ما يكون أي من هذه الفضائح بمفرده كافيًا لإنهاء مسيرة سياسي آخر.
ولقد انتقل "ترامب" من عاصفة إلى أخرى دون أن تغرق أي منها في الجسم السياسي بما يكفي لإنهاء مسيرته، قد يساعد معدل الفضائح المستمر دون توقف في هذا الأمر من خلال الحفاظ على أي واحدة منها من الهيمنة على المحادثة الوطنية وتآكل موقفه مع قاعدته من المؤيدين.
وبدأ "ترامب" مبكرًا في تعلم كيفية التلاعب بالقواعد، كطالب في أكاديمية نيويورك العسكرية، اقترض عن علم سترة صديقه المزينة بميدالية لارتدائها في صورة الكتاب السنوي؛ ما أدى فعليًا إلى الاستيلاء على ميداليات لم يفز بها بنفسه، وفقًا لكتاب جديد، "الخاسر المحظوظ"، بقلم روس بويتنر وسوزان كريج من صحيفة "نيويورك تايمز".
وغشّ أيضًا للدخول إلى الكلية، وفقًا لابنة أخيه البعيدة، ماري إل ترامب، ودفع الرئيس المستقبلي لصديق لخوض اختبار SAT نيابة عنه، بحسب ما أكدت السيدة ترامب في كتابها، وحصل على درجة ساعدته لاحقًا في الانتقال إلى كلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا، وهي شهادة تفاخر بها منذ ذلك الحين.
وبعد التخرج من بنسلفانيا في عام 1968، لم يكن الطالب السابق في الأكاديمية العسكرية مهتمًا بالخدمة في الجيش الحقيقي، وكان يواجه خطر إرساله للقتال في فيتنام، ونجح في تجنب التجنيد بتشخيص نتوءات العظام في كعبيه - تشخيص تم الحصول عليه كخدمة من طبيب قدم في كوينز، الذي استأجر مكتبه من والد ترامب.
في النهاية، إذا تم انتخاب "ترامب" الشهر المقبل، فيمكنه إيقاف المحاكمات الفيدرالية، وحتى القضايا المرفوعة في نيويورك وجورجيا قد تتوقف أثناء وجوده في منصبه مرة أخرى، وهو يعرف ذلك، وهو يعتمد عليه، كما قال في وقت سابق من هذا العام: "الحكم الحقيقي سيكون في 5 نوفمبر، من قبل الشعب".