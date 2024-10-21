رغم الإدانات والتهم الجنائية.. هل يتولى "ترامب" رئاسة أمريكا؟

ولقد انتقل "ترامب" من عاصفة إلى أخرى دون أن تغرق أي منها في الجسم السياسي بما يكفي لإنهاء مسيرته، قد يساعد معدل الفضائح المستمر دون توقف في هذا الأمر من خلال الحفاظ على أي واحدة منها من الهيمنة على المحادثة الوطنية وتآكل موقفه مع قاعدته من المؤيدين.