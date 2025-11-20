سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية بعد زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة

حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، بشكل مكثف في أجواء عدة محافظات سورية، بدءًا من المنطقة الجنوبية وصولًا إلى ريف حماة الغربي ومناطق في ريف اللاذقية وريف إدلب الجنوبي.
وتناقلت وسائل إعلام سورية ومنصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور، قيل إنها من أجواء الجنوب السوري وفوق مدينة حمص وسط البلاد، وتبيّن أن عدد الطائرات وصل إلى 8 مقاتلات حربية.
وبالتزامن مع ذلك، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي أيضًا في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت.
وتأتي هذه التحركات بعد يوم واحد من الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى المنطقة العازلة في سوريا، يوم أمس الأربعاء.
وقد أثارت الزيارة موجة استنكارات واسعة، حيث وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مقلقة"، فيما أدانت وزارة الخارجية السورية الزيارة، مؤكدة أنها "تمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وخلال الزيارة، أطلق نتنياهو تلميحًا اعتُبر خطيرًا، عندما تحدث عن "مهمة تل أبيب لحماية الدروز في سوريا"، مؤكدًا أن هذه المهمة "قد تتطور في أي لحظة".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بحسب ما نقلته شبكة RT، بأن هذه الزيارة "تأتي في ظل الجهود الأمريكية الرامية إلى توقيع اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا".