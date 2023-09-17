هدايا مسلحة وبذلة للرصاص.. شاهد مغادرة "كيم جونغ أون" لروسيا بقطاره المدرّع

وقال المكتب الصحفي لحاكم إقليم بريموريه، إن " كوجيمياكو قدّم إلى كيم جونغ أون، بذلة واقية من الرصاص تُستخدم في العمليات الهجومية، وهي عبارة عن درع لحماية الصدر والكتفين والرقبة والفخذين، وأخف بكثير من الدروع المعروفة المماثلة له، وتم تطويرها وإنتاجها في إقليم بريموريه".