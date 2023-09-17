هدايا مسلحة وبذلة للرصاص.. شاهد مغادرة "كيم جونغ أون" لروسيا بقطاره المدرّع

اختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، زيارته لروسيا وغادر على متن قطاره المدرّع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، بعد زيارة استمرت 6 أيام.
وكان بين مودعي "كيم"، السفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا، وحاكم إقليم بريموريه أوليغ كوجيمياكو.
وزار "كيم"، خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي، عدداً من المواقع العسكرية وتعرَّف على سلاح الطيران الإستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.
وأهدى حاكم إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي أوليغ كوجيمياكو، مجموعة من الهدايا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، شملت سترة مضادة للرصاص، وطائرات دون طيار روسية، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وقال المكتب الصحفي لحاكم إقليم بريموريه، إن " كوجيمياكو قدّم إلى كيم جونغ أون، بذلة واقية من الرصاص تُستخدم في العمليات الهجومية، وهي عبارة عن درع لحماية الصدر والكتفين والرقبة والفخذين، وأخف بكثير من الدروع المعروفة المماثلة له، وتم تطويرها وإنتاجها في إقليم بريموريه".
كما تسلَّم زعيم كوريا الشمالية 5 مسيّرات انتحارية، ومسيّرة استطلاع "غيرانيوم- 25" عمودية تم تصنيعها في المنطقة العسكرية الشمالية الروسية.
وفي وقتٍ سابق، تلقى "كيم" كذلك خلال زيارته إلى بريموريه هدايا من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد الطيران الإستراتيجي الروسي، كما قدّم كيم هدية لأسطول المحيط الهادئ.
كان زعيم كوريا الشمالية قد وصل إلى الشرق الأقصى الروسي الثلاثاء الماضي، على متن قطاره الخاص، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2019.