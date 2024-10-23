"في العلن وخلف الأبواب المغلقة".. قادة "بريكس" يبحثون إنهاء حرب أوكرانيا مع "بوتين"

وافتتح "بوتين"، الذي رفضت إدارته مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ووصفتها بأنها سياسية، القمة اليوم (الأربعاء)، مشيرًا إلى أن أكثر من 30 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ولكن من المهم تحقيق التوازن في أي توسع.