"أمبري": تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق بالبحر الأحمر قرب صلالة

تبادل فريق أمني على متن ناقلة بضائع سائبة إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير، على بعد "700" ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.
وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، السبت، في بيان: "اقترب الزورق لمسافة "300م" قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها"، مضيفة: أن الطاقم والسفينة في أمان.
ووفق "سكاي نيوز عربية": أطلق مسلّحو حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة المحمّلة بموادّ متفجّرة على السفن منذ 19 نوفمبر الماضي؛ ردًّا على الحرب الإسرائيلية في غزة.
وعلّقت بعض شركات الشحن عمليات العبور من البحر الأحمر، واتّخذت رحلات أطول بكثير وأعلى تكلفة حول أفريقيا.