"أمبري": تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق بالبحر الأحمر قرب صلالة

وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، السبت، في بيان: "اقترب الزورق لمسافة "300م" قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها"، مضيفة: أن الطاقم والسفينة في أمان.