أوكرانيا تعلن تدمير 16 "مسيرة" لروسيا.. والأخيرة: أسقطنا 6 "طائرات" لكييف

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم (الأحد)، أنه دمر 16 طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك من أصل 18 طائرة.
وأوضحت القوات الجوية عبر تطبيق "تليجرام" أن طائرات مسيّرة إيرانية الصنع أُسقطت فوق 8 مناطق في وسط وغرب وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك منطقة العاصمة كييف، وفقاً لـ"رويترز".
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ليلاً طائرتين مسيّرتين تابعتين للقوات الأوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود، إضافة إلى 4 مسيّرات أخرى فوق البحر الأسود.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه "خلال ساعات ليل السبت تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيّرات على أهداف على الأراضي الروسية، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود و4 مسيّرات أخرى فوق البحر الأسود.