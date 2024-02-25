أوكرانيا تعلن تدمير 16 "مسيرة" لروسيا.. والأخيرة: أسقطنا 6 "طائرات" لكييف

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "خلال ساعات ليل السبت تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيّرات على أهداف على الأراضي الروسية، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود و4 مسيّرات أخرى فوق البحر الأسود.