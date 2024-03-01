رئيس كولومبيا يعلّق مشتريات السلاح من إسرائيل بعد مجزرة الطحين ووصفها بالإبادة الجماعية

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو؛ أن حكومته ستعلّق مشتريات الأسلحة من إسرائيل، واصفاً مقتل الفلسطينيين الذين احتشدوا في قافلة مساعدات بـ"الإبادة الجماعية" ومحمّلاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ مسؤولية العنف.
جاء بيان بيترو؛ بعد أشهر من تعليق إسرائيل الصادرات الأمنية إلى كولومبيا في خلافٍ دبلوماسي بسبب رسائل الرئيس الكولومبي على الإنترنت التي قارن فيها رد إسرائيل العسكري على هجوم 7 أكتوبر التي قادتها حماس، بأفعال ألمانيا النازية.
وقال بيترو؛ في منشورٍ على موقع X: "طلباً للطعام، قُتل أكثر من 100 فلسطيني على يد نتنياهو".. "هذا يُسمى إبادة جماعية ويذكّرنا بالهولوكوست حتى لو لم تحب القوى العالمية الاعتراف بها. يجب على العالم أن يمنع نتنياهو. كولومبيا تعلّق جميع مشتريات الأسلحة من إسرائيل".