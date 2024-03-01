رئيس كولومبيا يعلّق مشتريات السلاح من إسرائيل بعد مجزرة الطحين ووصفها بالإبادة الجماعية

وقال بيترو؛ في منشورٍ على موقع X: "طلباً للطعام، قُتل أكثر من 100 فلسطيني على يد نتنياهو".. "هذا يُسمى إبادة جماعية ويذكّرنا بالهولوكوست حتى لو لم تحب القوى العالمية الاعتراف بها. يجب على العالم أن يمنع نتنياهو. كولومبيا تعلّق جميع مشتريات الأسلحة من إسرائيل".