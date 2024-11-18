قطر تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لـ "الأونروا" في غزة

وحذّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ، من التداعيات الخطيرة لمحاولات الاحتلال إعاقة أنشطة وكالة الأونروا، بما فيها خدمات التعليم، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادقته -في وقتٍ سابقٍ- على مشروع قانون يقضي بتصنيفها منظمة إرهابية.