قطر تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لـ "الأونروا" في غزة

أدانت دولة قطر -بشدة- قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، والذي أدّى إلى سقوط شهداء وجرحى، وعدَّته امتداداً لسياسات الاحتلال القائمة على استهداف المدنيين العزّل والأعيان المدنية، وتعدياً سافراً على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وحذّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ، من التداعيات الخطيرة لمحاولات الاحتلال إعاقة أنشطة وكالة الأونروا، بما فيها خدمات التعليم، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادقته -في وقتٍ سابقٍ- على مشروع قانون يقضي بتصنيفها منظمة إرهابية.