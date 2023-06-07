قتال حامي الوطيس بين الجيش و"الدعم السريع".. وجنوب الخرطوم على شفا انفجار

وأضاف السكان أن قوات الدعم السريع هاجمت المنطقة، التي تضم مجمع اليرموك في ساعة متأخرة من مساء أمس، قبل أن تنسحب بعد قتال عنيف، واستمر دوي الاشتباكات إلى اليوم، وفقاً لـ"رويترز".