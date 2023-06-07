قتال حامي الوطيس بين الجيش و"الدعم السريع".. وجنوب الخرطوم على شفا انفجار

أفاد سكان اليوم (الأربعاء)، بأن الجيش السوداني يقاتل دفاعاً عن مجمع صناعي عسكري، يُعتقد أنه يحتوي على مخزونات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في جنوب الخرطوم، بالقرب من مستودعات للوقود والغاز معرضة لخطر الانفجار.
وأضاف السكان أن قوات الدعم السريع هاجمت المنطقة، التي تضم مجمع اليرموك في ساعة متأخرة من مساء أمس، قبل أن تنسحب بعد قتال عنيف، واستمر دوي الاشتباكات إلى اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
من جهته، قال نادر يوسف، الذي يسكن بالقرب من اليرموك: "منذ أمس اندلعت معركة عنيفة شهدت استخدام الطائرات والمدفعية واشتباكات على الأرض وتصاعد أعمدة الدخان".
وبين أنه نظراً لقرب مستودعات الوقود والغاز فإن أي انفجار يمكن أن يدمر السكان والمنطقة بأكملها.