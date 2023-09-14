لبنان.. سقوط 16 قتيلًا على الأقل في تجدد للمعارك بمخيم عين الحلوة

وأتت هذه المعارك بعد أسابيع من مواجهات تُعد الأعنف في المخيم، وقد اندلعت في نهاية يوليو واستمرت خمسة أيام بين الطرفين، وأسفرت عن مقتل 13 شخصًا بينهم قيادي في فتح في كمين، وهدأت بعد سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية.