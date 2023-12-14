إسبانيا تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم (الخميس) في الرباط بالمغرب: "إن إسبانيا تريد وقفاً لإطلاق النار يكون دائماً في قطاع غزة، ويمكّن من إدخال المساعدات الإنسانية".
وأضاف "ألباريس" في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: "إن على إسرائيل التمييز بين الأهداف الإرهابية والسكان المدنيين. ولا يمكن أن نقبل استهداف أماكن العبادة والمستشفيات ومقار الأمم المتحدة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبه، قال "بوريطة": "نحن مع وقف الأعمال العسكرية في أقرب وقت وبالسرعة المطلوبة، مع عدم استهداف المدنيين من أي جهة كانت".