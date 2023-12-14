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إسبانيا تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

"ألباريس" رفض استهداف إسرائيل الأهداف المدنية
إسبانيا تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم (الخميس) في الرباط بالمغرب: "إن إسبانيا تريد وقفاً لإطلاق النار يكون دائماً في قطاع غزة، ويمكّن من إدخال المساعدات الإنسانية".

وأضاف "ألباريس" في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: "إن على إسرائيل التمييز بين الأهداف الإرهابية والسكان المدنيين. ولا يمكن أن نقبل استهداف أماكن العبادة والمستشفيات ومقار الأمم المتحدة"، وفقاً لـ"فرانس برس".

من جانبه، قال "بوريطة": "نحن مع وقف الأعمال العسكرية في أقرب وقت وبالسرعة المطلوبة، مع عدم استهداف المدنيين من أي جهة كانت".

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