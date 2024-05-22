رئيس وزراء النرويج: سنعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره؛ اعتراف النرويج رسمياً بالدولة الفلسطينية اعتباراً من 28 مايو الجاري.
وقال رئيس الوزراء النرويجي، في كلمة له، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام.
وتابع "نوجّه رسالة قوية للدول الأخرى لتحذو حذونا وحذو دول أوروبية وتعترف بالدولة الفلسطينية"، موضحاً "أن الاعتراف بدولة فلسطين قد يؤدي إلى استئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخماً جديداً".
وأكّد رئيس الوزراء أن "الحرب في غزة تؤكّد أهمية أن يستند تحقيق السلام والاستقرار، إلى حل القضية الفلسطينية"، لافتاً أن "الهدف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسياً أساسها السلطة الفلسطينية".