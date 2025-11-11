بدء الانتخابات البرلمانية في العراق

بدأت مراكز الاقتراع اليوم، في استقبال الناخبين العراقيين من جميع المحافظات؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب العراقي.
وأفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد مراكز الاقتراع الموزعة على جميع المحافظات بلغ (8703) مراكز، كما بلغ عدد الناخبين المسجلين لديها أكثر من (20) مليون.
وأوضحت الحكومة العراقية في بيان أن الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكبار المسؤولين العراقيين أدلوا بأصواتهم، في الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع.
وأشارت إلى دعوة رئيس الوزراء؛ لأبناء الشعب العراقي بالمشاركة الفاعلة والكبيرة في انتخاب من يمثلهم في البرلمان الجديد.