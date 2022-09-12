رئيس الوزراء الأسترالي يدافع عن بروتوكول غامض بخصوص وفاة "الملكة"

وأوضح ألبانيز للصحفيين وفق أسوشيتد برس: "هناك شيء يمكن قوله لرئيس وزراء يتبع التقاليد ويتبع البروتوكولات ويتبع النظام.. هذا شيء قمت به لتعريف رئاسة وزرائي احترام تلك التقاليد"، حيث إنه غالباً ما يتدهور النقاش البرلماني في أستراليا إلى إساءة شخصية ساخنة وغير مهدئة، ولا سيما خلال وقت الأسئلة، عندما يستجوب المشرعون الوزراء حول قضايا اليوم.