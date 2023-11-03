عبر معبر كرم أبو سالم.. إسرائيل تفرج بشكل مفاجئ عن عمال فلسطينيين من قطاع غزة

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، قد قال في بيان، إن "عمال غزة الذين كانوا في إسرائيل يوم بدء الحرب، ستتم إعادتهم إلى غزة"، مضيفاً أن "إسرائيل ستقطع كل الصلات مع غزة، ولن يكون هناك عمال فلسطينيون من غزة".