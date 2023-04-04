منع الكاميرات داخل قاعة المحكمة خلال توجيه الاتهامات لترمب اليوم

أصدر قاض قراراً بمنع كاميرات القنوات التلفزيونية داخل قاعة محكمة مانهاتن، التي ستشهد توجيه الاتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اليوم.
وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، أن قاضي المحكمة العليا بالولاية خوان ميرشان، قرر في وقتٍ متأخرٍ من أمس أنه سيتم السماح لخمسة مصوّرين بالدخول إلى قاعة المحكمة، لكن سيتم قصر كاميرات الفيديو على الممرات، كما سيمنع الصحافيون من اصطحاب أجهزة لابتوب داخل القاعة.
وكتب في قراره: "لم تشهد الولايات المتحدة في تاريخها توجيه اتهامات جنائية لرئيس حالي أو سابق.. توجيه الاتهامات لترمب اجتذب اهتماماً عاماً وإعلامياً غير مسبوق".