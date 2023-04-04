منع الكاميرات داخل قاعة المحكمة خلال توجيه الاتهامات لترمب اليوم

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، أن قاضي المحكمة العليا بالولاية خوان ميرشان، قرر في وقتٍ متأخرٍ من أمس أنه سيتم السماح لخمسة مصوّرين بالدخول إلى قاعة المحكمة، لكن سيتم قصر كاميرات الفيديو على الممرات، كما سيمنع الصحافيون من اصطحاب أجهزة لابتوب داخل القاعة.