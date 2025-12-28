بالفيديو.. قتيل ومصاب في تصادم مروحيتين فوق مطار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، إثر تصادم مروحيتين في الجو بمدينة هامونتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، صباح الأحد، في حادث مروّع وثّقته عدسات التصوير.
وقال قائد شرطة المدينة كيفين فريل إن فرق الإنقاذ استجابت فورًا لبلاغ عن تحطم جوي، وعثرت على مروحية محترقة بعد ارتطامها بالأرض، في حين أظهر مقطع فيديو تم تداوله لحظة دوران المروحية بسرعة قبل سقوطها المدمّر.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، فإن الحريق التهم إحدى المروحيتين بعد سقوطها، بينما عملت فرق الإطفاء على إخماد النيران ومحاصرة آثار الحادث.
ووصفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الحادث بأنه تصادم جوي بين مروحيتين من طراز "إنستروم إف 28 إيه" و"إنستروم 280 سي"، كان على متن كل منهما الطيار فقط، وذلك أثناء تحليقهما فوق مطار هامونتون المحلي.
وأكد فريل أن التحقيقات ستُباشرها إدارة الطيران الفيدرالية إلى جانب المجلس الوطني لسلامة النقل، لمعرفة أسباب الحادث وتفاصيله الفنية.
وفيما كانت السماء غائمة جزئيًا وقت التصادم، أشارت معلومات الطقس من تطبيق "كيو ويذر" إلى أن الرياح كانت خفيفة والرؤية جيدة، ما يثير تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى التصادم رغم اعتدال الظروف الجوية.