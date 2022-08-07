مخاوف من كارثة نووية في زابوريجيا الأوكرانية

وأغلقت مجموعة "ميتا" (فيسبوك سابقاً) شبكة من الحسابات التي تعمل في سانت بطرسبرغ، روسيا، إذ كانت تلك الحسابات تعمل في الفضاء الافتراضي كدعاية للغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت "ميتا": إن الشبكة المؤلفة من مئات الحسابات في فيسبوك وإنستغرام كانت تستهدف الصحافيين والممثلين والمشارهير المؤيدين لأوكرانيا.