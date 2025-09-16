ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة حي الدرج بمدينة غزة إلى 20

وكان الاحتلال قد استهدف تجمعًا سكنيًا في الحي، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا، فيما تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبة كبيرة في عمليات الانتشال بسبب القصف العنيف المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع.