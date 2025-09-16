ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة حي الدرج بمدينة غزة إلى 20

ارتفعت حصيلة شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في حي الدرج بمدينة غزة إلى 20 شهيدًا، إضافة إلى عشرات المصابين.
وكان الاحتلال قد استهدف تجمعًا سكنيًا في الحي، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا، فيما تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبة كبيرة في عمليات الانتشال بسبب القصف العنيف المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع.
وبحسب وكالة وفا، استُشهد خمسة مواطنين آخرين جراء قصف الاحتلال محيط شارع اللبابيدي غرب المدينة، كما شنت طائرات الاحتلال غارة قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.
وتواصل طائرات الاحتلال منذ أيام شن غارات عنيفة على مدينة غزة، وازدادت حدتها الليلة الماضية، في وقت توسعت فيه وتيرة التدمير عبر استهداف المباني ونسفها، في محاولة لإجبار السكان على النزوح نحو الجنوب.