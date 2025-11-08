الأونروا: واحد من كل 5 أطفال حرم من اللقاحات الأساسية خلال العدوان الإسرائيلي

وذكرت المنظمة الأممية أن هذه الحملة تهدف للوصول إلى 44 ألف طفل بغزة من أجل إعطائهم اللقاحات المنقذة للحياة، وإجراء فحوصات سوء التغذية لهم، مشيرة إلى أنها ستقدم هذه اللقاحات في 24 مركزًا صحيًا ونقطة طبية في جميع أنحاء القطاع، في إطار جهودها لاستعادة الرعاية الأساسية لأطفال غزة.