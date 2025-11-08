الأونروا: واحد من كل 5 أطفال حرم من اللقاحات الأساسية خلال العدوان الإسرائيلي

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) أن واحدًا من بين كل 5 أطفال في قطاع غزة فاتته اللقاحات الأساسية خلال عامين وذلك جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
ويوم الأحد المقبل، ستبدأ منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) و (الأونروا) في تقديم التطعيمات الروتينية وفحص التغذية والعلاج، ومراقبة النمو لآلاف الأطفال في غزة، الذين انقطعوا عن الرعاية المنقذة للحياة لمدة عامين تقريبًا.
وذكرت المنظمة الأممية أن هذه الحملة تهدف للوصول إلى 44 ألف طفل بغزة من أجل إعطائهم اللقاحات المنقذة للحياة، وإجراء فحوصات سوء التغذية لهم، مشيرة إلى أنها ستقدم هذه اللقاحات في 24 مركزًا صحيًا ونقطة طبية في جميع أنحاء القطاع، في إطار جهودها لاستعادة الرعاية الأساسية لأطفال غزة.