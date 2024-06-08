"أسوأ تصنيف".. ما التبعات المترتبة على ضم إسرائيل لـ"قائمة العار"؟

وتمثل "قائمة العار"، أسوأ تصنيف ضمن التقارير، التي تصدرها الأمم المتحدة، وإضافة إسرائيل لها يعد تصنيفاً أممياً مهماً للغاية حول بشاعة قتل إسرائيل للأطفال الفلسطينيين وفقاً للمدير التنفيذي لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي "داون" سارة ليا ويتسون، التي بينت أن إدراج إسرائيل ضمن هذه القائمة، قد لا يكون له أعباء قانونية مباشرة على إسرائيل، ولكنه سيشكل دعمًا للقضايا، التي رفعتها جنوب أفريقيا وإسبانيا في قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.