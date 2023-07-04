جنين تحت قصف الاحتلال.. تفريغ منازل واستهداف مستشفى ولجنة للتلبية والإيواء

وأكّدت الدائرة في بيانها، أن إجبار الاحتلال أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم إلى خارج المخيم يهدف إلى تفريغه من سكانه، في إطار مخطط تدميره وارتكاب مجازر جديدة،، ما يستوجب من المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف العدوان، وإلزام حكومة الاحتلال بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وبقرارات وبمبادئ الأمم المتحدة.