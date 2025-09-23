أزمة إنسانية في اليمن.. "الغذاء العالمي" يعلّق مساعداته بمناطق الحوثيين بعد احتجاز 15 موظفًا أمميًا

ووفقاً لما نشرته "العربية نت"، فإن البرنامج كان قد أكمل الدورة الثانية من توزيع المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق الحوثيين أواخر أغسطس، حيث استفاد منها نحو 803 آلاف شخص في 25 مديرية تُعد من بين الأشد تضرراً من انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أنه لا يُقدّم حالياً أي مساعدات جديدة في تلك المناطق.