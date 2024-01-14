بعد التنديد ببيان اليابان.. أمريكا تُثير غضب الصين بتهنئة "رئيس تايوان"

بعد بيانها شديد اللهجة ضد اليابان حول الانتخابات في تايوان، ندّدت الصين بتهنئة الولايات المتحدة، لاي تشينغ-تي، المؤيد للاستقلال على فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.