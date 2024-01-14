بعد التنديد ببيان اليابان.. أمريكا تُثير غضب الصين بتهنئة "رئيس تايوان"

بعد بيانها شديد اللهجة ضد اليابان حول الانتخابات في تايوان، ندّدت الصين بتهنئة الولايات المتحدة، لاي تشينغ-تي، المؤيد للاستقلال على فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن البيان الأمريكي "يرسل إشارة خاطئة جداً إلى القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان"، مضيفة "إننا نأسف بشدة لذلك ونعارضه بشدة".
وأعلنت السفارة الصينية في اليابان، وفق سكاي نيوز عربية، أنها "تعترض بشدة" على بيان وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، الذي تهنئ فيه رئيس تايوان الجديد المنتخب لاي تشينغ-تي.
وهنأت كاميكاوا لاي على فوزه في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية، السبت، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان.
وقالت كاميكاوا إن تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي، "شريك وصديق بالغ الأهمية".
ورداً على ذلك وصفت السفارة الصينية في اليابان تصريحات كاميكاوا، بأنها "تدخل خطير في الشؤون الداخلية للصين".
ومع وصول تشينغ- تي إلى رئاسة تايوان، أصبح مصير العلاقات بين الولايات المتحدة والصين معلقاً عليه الآن، ولاسيما مع تصريح الأخيرة بعدم رضاها عن الرئيس الجديد الذي تعتبره "الصبي المدلل لحركة الاستقلال التايوانية".