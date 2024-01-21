تأهب في لينينغراد الروسية تحسبًا لهجمات أوكرانية بعد حريق بمحطة وقود

وقالت الشركة إن الحريق تسبب به "عامل خارجي" بحسب المعلومات الأولية، مضيفة "لا ضحايا ولا تهديد على حياة الموظفين وصحتهم". وأكّدت أن "الحريق محدود النطاق" حتى الآن، من دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل حول سببه، وفقًا للعربية نت.