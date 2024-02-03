السلطة الفلسطينية تُطالب بإدراج المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب

وأوضحت الوزارة في بيان أن المستوطنين شنوا اعتداءات جديدة على سكان بمناطق بالضفة الغربية المحتلة، قبل أن يجف الحبر الذي كُتِبَ به الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفرض عقوبات على عدد من المستعمرين الذين ارتكبوا اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.