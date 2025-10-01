أفغانستان معزولة عن العالم لليوم الثالث بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات

دخلت أفغانستان يومها الثالث بلا خدمات إنترنت أو اتصالات، بعدما أمرت سلطات "طالبان" بقطع شبكات الهواتف المحمولة والبيانات في عموم البلاد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وصناعية نقلتها وكالة "رويترز".
وأكد السكان وخدمات المراقبة انقطاع الاتصال كليًا، وهو ما انعكس على قطاعات حيوية عدة، بينها الطيران والخدمات المالية، حيث تعطلت الرحلات الجوية والمصارف الإلكترونية. ولم تقدّم حكومة "طالبان" أي تفسير رسمي للقرار، فيما تعذّر الوصول إلى مسؤوليها للتعليق.
ودعت الأمم المتحدة السلطات الأفغانية إلى استعادة خدمات الاتصال بشكل كامل، محذّرة من انعكاسات العزلة على الأوضاع الإنسانية.
وفي السياق ذاته، نشرت منظمة "نت بلوكس"، المتخصصة في مراقبة الإنترنت، عبر منصة "إكس"، أن الانقطاع "يعزل الشعب الأفغاني عن العالم، ويعيد إلى الأذهان قيم طالبان المحافظة التي قيّدت الحريات الأساسية قبل أكثر من ربع قرن".
وبحسب شبكة "طلوع" الأفغانية، فقد طال الانقطاع قطاعات واسعة مثل المصارف والنقل الجوي، حيث جرى تعليق جميع الرحلات المغادرة والقادمة، قبل أن تهبط الطائرات المتأثرة بالانقطاع بسلام.
ووفق مصادر إعلامية منها وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، فإن القرار المفاجئ جاء مساء الاثنين الماضي من دون سابق إنذار، ولم يقتصر على الإنترنت بل شمل شبكات الاتصال بأكملها، مما جعل البلاد شبه معزولة عن محيطها الخارجي.