أفغانستان معزولة عن العالم لليوم الثالث بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات

وأكد السكان وخدمات المراقبة انقطاع الاتصال كليًا، وهو ما انعكس على قطاعات حيوية عدة، بينها الطيران والخدمات المالية، حيث تعطلت الرحلات الجوية والمصارف الإلكترونية. ولم تقدّم حكومة "طالبان" أي تفسير رسمي للقرار، فيما تعذّر الوصول إلى مسؤوليها للتعليق.