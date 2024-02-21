"أطباء بلا حدود": حجم القوة الإسرائيلية في مناطق النازحين بغزة "لا يقبله عقل"

وفي التفاصيل، قالت المنظمة إن حجم القوة التي تستخدمها إسرائيل لا يمكن تحمّله، خصوصًا في المناطق التي دعت الناس إلى التجمع فيها، لافتة إلى أن عمليات القتل الإسرائيلية الأخيرة تؤكد عدم جدية الوعود بالمناطق الآمنة وتثبت أنه لا مكان آمنًا في القطاع.