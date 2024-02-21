"أطباء بلا حدود": حجم القوة الإسرائيلية في مناطق النازحين بغزة "لا يقبله عقل"

تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة بشكل غير مسبوق، ولا سيما مدينة رفح المكتظة بالسكان جنوبًا، حيث كثف جيش الاحتلال الضربات وزاد من حدتها خلال الساعات القليلة الماضية، في حين أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن حجم القوة الإسرائيلية المستخدمة بالمناطق المزدحمة بالنازحين "لا يقبله عقل".
وفي التفاصيل، قالت المنظمة إن حجم القوة التي تستخدمها إسرائيل لا يمكن تحمّله، خصوصًا في المناطق التي دعت الناس إلى التجمع فيها، لافتة إلى أن عمليات القتل الإسرائيلية الأخيرة تؤكد عدم جدية الوعود بالمناطق الآمنة وتثبت أنه لا مكان آمنًا في القطاع.
وأدانت المنظمة في بيان استهداف موظفيها وعائلاتهم، في الوقت الذي تقترب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من الدخول في شهرها الخامس، مع تصاعد أعداد القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين بشكل يومي.
واندلعت اشتباكات ضارية، الأربعاء، جنوب شرقي مدينة غزة، حيث أفاد شهود عيان بأنها وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، وفقًا للعربية نت.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان منطقتي الزيتون والتركمان في حي الشجاعية إلى إخلائهما نحو منطقة المواصي جنوب القطاع.
وتأتي تلك التطورات الميدانية بالتزامن مع استعدادات إسرائيلية لاجتياح رفح جنوب القطاع، التي تؤوي مئات آلاف النازحين، وسط تحذيرات دولية وأممية من كارثة تلوح في الأفق، ولاسيما ألا مكان آمنًا يلجأ إليه أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني موجودين في تلك المحافظة المكتظة.
وتعد منطقة المواصي الواقعة جنوب شرقي وادي غزة، غير مؤهلة لاستقبال النازحين على الإطلاق، ولاسيما أنها بالأساس مجرد أراضٍ زراعية قاحلة، لا مخيمات لجوء فيها أو مدارس أممية، كما رفح وخان يونس، يحتمون فيها.
وعلى صعيد آخر، قال بيني غانتس، عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي الأربعاء، إن هناك مؤشرات أولية على اتفاق جديد محتمل بخصوص الأسرى، مؤكدًا أنه من دون اتفاق جديد حولهم سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته خلال شهر رمضان.
وأفادت مصادر بأن وفد حماس الذي يزور القاهرة برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، بدأ مشاورات مع مسؤولين مصريين بشأن الهدنة في غزة.