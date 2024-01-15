تضم 4 ألوية.. إسرائيل تسحب من غزة الفرقة التي بدأت الهجوم البري

سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين) الفرقة 36 من قطاع غزة، وأبقى على ثلاث فرق عسكرية كاملة في أنحاء القطاع، وذلك بعد أكثر من 100 يوم من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.