"أبو ردينة": أية إصلاحات داخلية ستكون وفق أجندة فلسطينية وليست إملاءات خارجية

وطالَبَ الإدارة الأمريكية -وفق وكالة وفا للأنباء- بالتوقف عن السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي؛ مؤكدًا أن المطلب الرئيسي هو ضرورة العمل الجاد والأكثر موثوقية وفعالية على إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك فلن يتم تحقيق أي أمن أو سلام لأحد في المنطقة.