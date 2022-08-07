أوكرانيا: قصف روسي جديد لمفاعل زابوريجيا ومخاوف من وقوع كارثة نووية

ومن جهته كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي قد أثار مخاوف كبيرة السبت بخصوص قصف زابوريجيا في اليوم السابق، وحذر من خطر وقوع كارثة نووية.