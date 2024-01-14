وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط

ووفق ما نقله موقع RT الإخباري، ذكرت المصافي في حيفا أنه كان "هناك زيادة مفاجئة في الضغط في إحدى المنشآت، تسببت في كسر قرص الأمان.. ونتيجة لذلك، حدث دوي صوت بشكل مفاجئ يشبه صوت انفجار؛ لكن الأسباب لا تزال قيد التحقيق".