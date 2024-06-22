مصر.. سحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج؛ مضيفًا أنه يجري متابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم من المسؤولين المعنيين، كما تم متابعة وحصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدى البعثة الطبية.