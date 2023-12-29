"اليونيسف": عدد الضحايا من الأطفال الفلسطينيين في الضفّة بلغ مستويات غير مسبوقة

وأعربت عن قلق "اليونيسف" البالغ بشأن حقّ هؤلاء الأطفال في السلامة والحماية والحياة؛ حيث يعاني الأطفالُ الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من العنف الطاحن منذ سنوات عديدة، ومع ذلك فقد زادت شدّة هذا العنف بشكل كبير منذ 7 أكتوبر؛ حيث قُتل "124" طفلًا فلسطينيًّا منذ عام 2023.